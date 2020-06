Je vais vous remonter le moral avant d'aller manger (non).

Toute cette merde ressemble de moins en moins à une bande d'imbéciles qui ne savent pas ce qu'ils font, et de plus en plus à une bande de fascistes qui jouent aux cons pour qu'on ne se méfie pas Bon après je dis pas qu'ils sont compétents mais le monde n'est pas une méritocratie

Non, le plus brillant c'est que a. Le sol se creuse imperceptiblement au fur et à mesure que tu approches du centre : au début, t'as la tête à l'air libre et peu à peu tu te retrouves emprisonné par le truc, et...

En en sortant, tu te rends compte que tu sais pas très bien quand le monument commence. En fait, des éléments du monument se trouvent hors de son enceinte, tout petits, cachés dans les trottoirs, commençant la métaphore avant même que tu le visites

Le fascisme, on peut le décrire comme le moyen pour la dictature d'émerger d'une démocratie

C'est progressif et c'est discret fatalement. Aucun fasciste un brin efficace ne /commence/ par gueuler "ui bjr je suis fasciste"

Non, il commence par te dire "tkt je suis démocrate"

C'est quand il devient indéboulonnable qu'un gouvernement fasciste peut enfin se lâcher un minimum

Quand tout est mis en place pour que l'opposition politique ferme bien sa gueule sinon on la défonce

Et pas métaphoriquement

Mais bon tout ça je parie qu'on va s'en rappeler très vite, que "fasciste" c'est pas juste une insulte vide de sens. Que ça décrit une position et des stratégies politiques reconnaissables.

En tout cas j'espère.

Ya même des gens qui l'ont combattu en face, en y laissant des phalanges ou d'autres organes, qui ont laissé des manuels pour expliquer de quoi se méfier et comment combattre

Les cahiers de prison de Gramsci ou les jours heureux du CNR sont assez édifiants

Parce que vous savez leurs conclusions en commun, chacun de leurs côtés ?

On combat le fascisme par la solidarité sociale

Être dans la misère rend le fascisme séduisant, nous disent-ils. Que plus personne, alors, ne soit dans la misère. Économique, culturelle, affective.

Et moi de mon côté, j'arrive pas à me dire autre chose que : bon bah ça fait quarante ans qu'en terme de politique économie et sociale, en Europe, on fait tout le contraire

On s'attendait à quoi

Tenez, encore quelqu'un qui a vu le fascisme en face, a fait son métier d'expliquer ce que veulent dire les choses et à quoi on les reconnait, et en parle :

Umberto Eco, 14 signaux pour reconnaître le fascisme

Mais oui le fascisme est une arnaque. Vendre la dictature comme solution créative aux soucis d'une démocratie.

Et la meilleure façon de se faire avoir, face à une arnaque en général, c'est de partir du principe qu'à vous, on vous la fait pas. C'est là qu'on cesse de se méfier.

Et quand je dis que c'est une arnaque je déconne pas. On vous présente ça comme le plus efficace des gouvernements, on se fait plus chier à faire des compromis, tout ça.

Mais c'est quoi, historiquement, le vrai destin d'un gouvernement fasciste ?

En moyenne, 10-20 ans de misère économique et sociale pour sa population et ça se termine généralement par un chef d'état qui se suicide ou est littéralement mis en pièces par sa population

Yen a qui tiennent, mais ils sont rarissimes

L'ennui c'est qu'entretemps, des gens sont morts, d'autres ont souffert et le pays en sort dans un état parfaitement dégueulasse

Empêcher que ça arrive c'est pas plus mal. C'est chiant et c'est difficile mais c'est pas plus mal