Des policiers qui débarquent en nombre dans un quartier populaire pour démonter une piscine autoportante dans laquelle des enfants venaient se rafraîchir. La scène s’est produite, ce mardi 23 juin, dans l’après-midi, le long d’un bâtiment du quartier de La Gauthière à Clermont-Ferrand. L’opération, qui a mobilisé cinq fourgons de police, a été filmée par une habitante désemparée. Et a rapidement retenti sur des réseaux sociaux.

On va aller à l'essentiel : le "quartier populaire de La Gauthière", ça veut dire une population pauvre et racisée. Une fois de plus, les flics interviennent pour opprimer les pauvres et les racisés.

Et évidemment, tout ça se fait dans l’amour et la tendresse (non) :

La veille de l’intervention policière, une première tentative avait déjà tourné court. «La police est passée, ils ont mis un coup de couteau dedans. Elle s’est vidée, on ne pouvait pas la réparer.»

Mais aussi :

A l’indignation suscitée par l’intervention policière, s’ajoute celle du récent couvre-feu visant les moins de 16 ans, instauré par la mairie et la préfecture entre 23 heures et 7 heures pendant la Coupe du monde.

Traduction : restez-dans vos bouilloires les sauvages. Yann Barthès l'a parfaitement exprimé hier : on s'en fout de vous.