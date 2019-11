C'est marrant, cette vidéo me fait penser au début de Prey...

Sinon, ça me fait penser aussi à ce que Tommy, chez qui je l'ai trouvée, disait aussi : les jeux (certains en tout cas) deviennent des films interactifs. Gameplay pourri, scénario inexistant, mais graphismes photo-réalistes. Quel intérêt ?

'tention, je ne dis pas que tous les jeux à vocation photo-réalistes seront forcément nuls, mais c'est une tendance... Lorsque tu as passé tout ton budget dans l'épate-bourgeois à coup d'orgie de pixels, il te reste forcément moins de thunes pour le reste... c'est à dire le contenu du jeu lui-même.

Je trouve ma remarque d'autant plus pertinente [auto-congratulation ON] que j'ai lu hier, je ne sais plus où, une brève disant que l'un des fondateurs du studio Arkane (Dishonored, Prey...) avait quitté le studio il y a quelques mois et qu'il venait d'ouvrir son propre studio indé, pour faire, déclare t-il, des jeux moins portés sur le graphisme et plus sur un contenu différent.

Je vous met le lien et la citation correcte si je les retrouve.

