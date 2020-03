Je viens de découvrir ce mod grâce à @gordon sur Mastodon, et ça à l'air bien sympa : (traduction rapide DeepL)

Le RimWorld of Magic Mod vise à accroître la diversité des combats dans RimWorld en fournissant au joueur (et à l'IA) des capacités qui changent l'issue d'une bataille. Avec des horreurs cosmiques, des abominations, des bandes de pirates égorgeurs et des robots de l'apocalypse interstellaire qui rôdent à chaque coin de rue, vos colons pourraient bien avoir besoin d'un peu de magie pour passer la journée !

Ce mod ajoute actuellement 11 classes de magie uniques : Le mage du Feu, le mage de la Glace, le mage de la Foudre, et le mage des Arcanes, le Paladin, l'Invocateur, le Druide, le Nécromancien, le Sorcier/Succube, le Barde et le Prêtre.

Le mod comprend également 6 classes de combat uniques : Le gladiateur, le tireur d'élite, le ranger, le sans visage, le psionique et le danseur à l'épée.

La plupart des compétences sont indépendantes des armes et peuvent être utilisées tant que le colon dispose de suffisamment de mana (ou d'endurance).