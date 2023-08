C'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un de franchement extérieur à tout ça.

Je n'ai pas le temps de faire la chasse aux liens sur internet mais, en gros, J.K. Rowling a, à de nombreuses reprises et depuis quelques années maintenant, tenus des propos transphobes.

Au début, c'était sur le mode "oh, je savais pas, dsl", puis c'est passé à "meuh non, c'est pas transphobe de dire ça, c'est vous qu'êtes pas des vraies femmes", et maintenant on en est au stade où elle affiche publiquement son soutien à des personnalités de la mouvance transphobe - généralement pas des gens très recommandables.

JKR est une militante transphobe, c'est un fait, et cela ne doit pas être et ne justifie nullement les menaces ou les agressions dont elle a pu faire l'objet. Il y a des abrutis partout.

Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut renverser les rôles, et mettre la haine du côté des LGBTQ et la victimisation du sien. C'est facile d'avoir un comportement dégueulasse et d'ensuite de se présenter comme une victime incomprise, par la faute de gens qui auraient déformé ses propos. Ça vous rappelle la rhétorique habituelle d'une certaine frange politique ? Tirez-en les conclusions qui s'imposent.

J'avais dit pas de lien mais vu que j'ai fait quelques recherches rapides pour vérifier que je ne racontais pas trop de conneries qui auraient été fondées sur des souvenirs tronqués, je dépose tout de même cet article qui résume bien, à mon sens, le "problème Rowling" : https://www.gazette-du-sorcier.com/j-k-rowling/face-aux-critiques/transphobie-qua-reellement-dit-j-k-rowling (le fait qu'il vienne d'un site consacré à l'univers d'Harry Potter montre bien à quel point il est devenu problématique de se déclarer fan d'Harry Potter sans se désolidariser de sa créatrice).