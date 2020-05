Cependant, si tous ces éléments continuent à être mis en place sur les serveurs, l'expérience de jeu sur TF2 aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celle d'il y a dix ans. L'arrivée des tricheurs s'est intensifiée depuis le passage du jeu à un modèle free-to-play (2014) et depuis plusieurs mois, c'est une véritable guerre qui est menée à la fois sur les serveurs et les canaux de discussion pour empêcher le jeu de sombrer face à une menace d'une ampleur encore inégalée : les lagbots.

[...]

On assiste donc depuis plusieurs mois et semaines à quelque chose d'assez inhabituel dans l'histoire de TF2. Les joueurs se retrouvent sur les rares serveurs communautaires disposant d'un budget et d'une équipe de bénévoles capable de mettre en place des moyens pour lutter efficacement. Ils se regroupent sur les réseaux sociaux et discutent, sur Steam ou Reddit, de possibles solutions pour faire face à cette crise. Certains cessent même de jouer pour le score au moment où un bot apparaît, et unissent leurs forces contre lui pour l'empêcher d'éteindre le serveur. Bleus et Rouges se retrouvent ensuite au spawn pour célébrer leur victoire face à l'envahisseur, et prennent des captures d'écran. Mais quand bien même ils auraient gagné une bataille déjà bien difficile, la guerre est perdue d'avance. Personne ne sait précisément d'où viennent ces bots, personne ne connaît les motivations de la ou les personne.s qui en sont à l'origine, et personne ne peut corriger ce que seul Valve a les moyens d'éradiquer.

[...]

Se dire qu'un jeu qui réunit encore des centaines de milliers de joueurs chaque mois, qui génère encore des milliers de dollars et qui a donné à Valve l'idée d'implémenter du cosmétique monnayable dans la plupart de leurs titres, celui-là même qui fait partie de l'histoire du studio, est aujourd'hui laissé à l'abandon par ses créateurs. Aucun développeur de Valve ne s'est exprimé sur les réseaux sociaux, les forums de discussion ou en réponse à l'un des courriers qui débordent de la boîte mail du studio.

On ne peut pas reprocher à Valve de ralentir le suivi sur un jeu sorti il y a treize ans. C'est normal de voguer vers d'autres horizons, de sortir de nouveaux titres et de se concentrer sur ceux qui sont les plus joués ou qui rapportent le plus d'argent. Il n'est en revanche pas normal de voir une communauté s'insurger de la sorte depuis des mois et de l'ignorer totalement, à l'heure où TF2 réunit plus de joueurs simultanés que Half-Life Alyx qui est sur toutes les lèvres. Valve doit beaucoup à ses joueurs et tandis qu'ils se gargarisent du succès de leur dernier jeu, il serait peut-être temps de se souvenir des gens qui sont là depuis des années, et qui voient aujourd'hui leur expérience de jeu gâchée par des joueurs toxiques. Ils ne demandent pas la lune, ils demandent simplement qu'on leur réponde.