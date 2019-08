Vous connaissez le type qui, réveillé par son bébé toutes les nuits, ne sachant déjà plus où donner de la tête pendant les vacances, et de retour au boulot, c'est encore pire, achète quand même un jeu auquel il est à peu près certain de ne pas pouvoir jouer ?

C'est moiiii !

Mais il était à - 80% !!!! J'étais obligé !!! Et depuis 10 jours il fait ses nuits. Le bébé, pas le jeu.

J'ai donc joué à Prey. Ma plus longue session de jeu à dû faire 20 minutes. Respect.

Pour le peu que j'en ai vu, c'est vraiment un bon jeu xD

C'est quand même le seul que je connaisse où tu te retrouves à tabasser une tasse à café parce que tu as peur qu'elle te bouffe. Mais quelle jouissance de surprendre la transformation d'un mimic (les aliens du jeu, capables de prendre l'apparence d'absolument n'importe quoi) du coin de l’œil, et de flinguer à 20 mètres un tabouret qui n'en est pas un.

Les principaux points qui démarquent ce FPS de ses petits copains :

le canon à glue pour accéder à des zones autrement inaccessibles (on fait des gros pâtés de mousse expansive sur le mur, et hop)

l'arbalète qui lance des flèches en mousse pour actionner des interrupteurs (si vous êtes suicidaire, vous pouvez aussi tenter de l'utiliser sur les monstres. Pourquoi pas après tout ?)

la possibilité de recycler le contenu des poubelles pour fabriquer des objets via des machines idoines disposées à certains endroits : c'est malin, mais ce n'est jamais que du loot retardé. Mais l'inventaire étant limité, ça oblige à se poser des questions existentielles du genre "dois-je ou ne dois-je pas conserver cette peau de banane ?"

On retrouve dans Prey des influences ou des clins d’œil à Dishonored (c'est le même studio, donc a le même gameplay "bac à sable"), BioShock, Half-Life (le début notamment, est un hommage appuyé à la scène d'ouverture de Half-Life, et le pied de biche fétiche de Freeman est ici remplacé par une grosse clé à molette. On retrouve aussi la combinaison. Et des monstres. Et l'expérience scientifique qui tourne mal.). L'influence de Bioshock se ressentant, de mon point de vue, dans la direction artistique (art déco) et la narration. Et, oh oui, ce jeu est tellement mieux que Deux Es : Mankind divided...

Du coup, pour le fun, je pose ça là : un type a reconstitué en lego une tourelle portable du jeu.

Achetez-le aux prochaines soldes ^^