20740 links
Choses vues, sur le web et ailleurs
Home
Login
RSS Feed
Tag cloud
Picture wall
Daily
Links per page:
20
50
100
page 1 / 1
Berlin police turn water cannons into cooling mist as heatwave hits 39.9°C. : r/MadeMeSmile
la police allemande : utilise ses canons à eau pour rafraîchir les gens quand il fait 40°
la police française :
confisque leur piscine à des gosses
Tue 30 Jun 2026 10:01:28 AM CEST - permalink
-
-
-
-
https://www.reddit.com/r/MadeMeSmile/comments/1uiw2u4/berlin_police_turn_water_cannons_into_cooling/
Allemagne
canicule
police
Links per page:
20
50
100
page 1 / 1
Shaarli
- The personal, minimalist, super-fast, no-database delicious clone by the
Shaarli
community -
Help/documentation