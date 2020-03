RockPaperShotgun a aimé la nouvelle itération de RimWorld (Royalty), qu'il compare à rien de moins que... Dune :

[...] votre colonie tombe sous les auspices territoriaux d'une sorte d'empire stellaire en déclin, et commence à interagir avec sa hiérarchie sociale baroque grâce au nouveau système de mission de RimWorld (également inclus gratuitement dans la mise à jour 1.1). La nature de cet empire variera un peu en fonction de ce que votre jeu génère, tout comme les missions. Mais dans l'ensemble, il s'agira d'une société hautaine et décadente, dotée d'une technologie extraordinaire, associée à une politique féodale et à une esthétique culturelle brillamment rétrograde. Ils sont Dune de bout en bout [...]

Parmi les principales nouveautés (peu nombreuses d'après l'auteur, mais apportant encore plus de profondeur au jeu) : le rang social et les pouvoirs psychiques.

En récompense de ces étranges exploits [les quêtes loufoques demandées par les nobles], vos colons recevront un rang honorifique croissant au sein de la hiérarchie byzantine de l'empire. En gravissant l'échelle glissante de l'extrême luxe, ils auront accès à des avantages tels que des droits de commerce avec les colonies impériales, et même le droit de faire appel à certains cataphrases blindés d'élite de l'empire, en cas de raid particulièrement éprouvant. Une fois que vous serez enfin au sommet de l'arbre, vous pourrez relever le défi ultime : accueillir le Haut-Stellaire lui-même dans votre humble colonie pendant une saison. Accueillez Sa Majesté comme il en a l'habitude, et ils vous emmèneront dans leur vaisseau pour vivre une vie de luxe effréné, ajoutant ainsi une nouvelle condition de victoire au jeu. L'autre système de récompense, parallèle, est l'accès à une sélection toujours plus puissante de pouvoirs psychiques qui sont de rigueur parmi l'élite galactique. Ceux-ci sont débloqués grâce à un implant crânien de haute technologie et permettent à leur détenteur de faire des choses comme faire vomir ses ennemis, élever des murs à partir du sol ou devenir invisible. En plus de la richesse des nouvelles prothèses de haute technologie incluses avec le nouveau patch - telles que les armes de forage et les crocs venimeux - et des nouvelles armes comme les "épées à plasma" (sabres laser) et les Zeushammers merveilleusement nommés, les pouvoirs psychiques permettent une diffusion beaucoup plus large des tactiques de combat. Ce dont vous aurez besoin, d'ailleurs, puisque les méchanoïdes, toujours aussi redoutables, peuvent désormais construire leurs propres bases sur votre carte.

J'ai l'impression que les jours du mod Rimworld of magic dont je parlais hier sont comptés... mais voir sa proposition intégrée au jeu de base, quelle consécration !

L'auteur note aussi avec justesse que cette intégration de la royauté et de la noblesse au jeu n'est pas sans rappeler un certain Dwarf Fortress...

Sinon, à propos du "lore" de RimWorld :

[Les colons] existaient dans le contexte d'une diaspora humaine tentaculaire et lointaine, bien au-delà du point de pouvoir être gouvernés dans leur ensemble, et remplis de cultures isolées tombées dans leurs propres rythmes de l'histoire. Votre petit groupe pourrait comprendre un guerrier analphabète d'un monde médiéval, un berger du paléolithique et une pop star cybernétique d'une enclave lointaine et high-tech. Dans les itérations suivantes du jeu, vous vous retrouverez à construire des colonies sur les ruines d'autoroutes, posées par les premières vagues de colons humains dont les civilisations se sont effondrées depuis longtemps, et le tout avec un sens de l'échelle très Banksien/Dune-ish/Warhammer 40 000.

Moi j'aurais plutôt dit Ursula Le Guin et l'Ekumen, mais chacun ses références.