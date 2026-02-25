Juste un message rapide pour vous dire que, depuis un mois environ, je me suis remis à fond dans StardewValley et c'est TROOOOP bien.

Ce jeu est incroyable. Au début, ça parait tout con, tu plantes des trucs, ça pousse, tu les vends, tu replantes d'autres trucs... Oh mais on peut parler aux gens en fait. Oh mais ils ont chacun leur petite histoire. Oh, des mines. Mais c'est profond dis donc. Ah mais y'a des monstres aussi ? Et le sorcier, il y a des quêtes avec lui ? Le désert de Calico, comment on y va ? Oh, des mines. Ah, mais si je complète les paquets du centre communautaire ça me débloque d'autres trucs ? Cool ! Alors il faut que je plante ça et puis ça pour débloquer ça. Mais d'abord je vais améliorer ma houe. Je vais aller voir le forgeron, drôlement plus rapide depuis que j'ai débloqué le train. Et si je collectionnais tous les chapeaux ?

etc.

etc.

etc.

Tu commences pépouze, sans objectifs précis, puis tu te retrouves avec un des millions de choses à faire. Mais en mode relax : rien n'est urgent, rien n'est grave, le jeu ne te pénalise pas. T'as pas envie de te lier d'amitié avec tout le monde ? T'es pas obligé. T'as pas nourri tes vaches ? C'est pas grave, elles vont pas mourir. Chaque session de jeu est une surprise, je ne sais jamais ce que je vais faire avant de m'y mettre, mais je trouve toujours quelque chose de chouette à faire et c'est toujours un bon moment.

Ce jeu a 10 ans, il continue d'être mis à jour par son créateur, et il est toujours aussi cool et intemporel. Magie du pixel ET des bons jeux.