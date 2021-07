Les enfants, on a enfin un concurrent sérieux, à placer entre RimWorld et DwarfFortress : Going Medieval.

Alors oui, on dirait juste un "RimWorld médiéval" et oui, y'a des mods pour RimWorld qui feraient ça aussi bien.

MAIS Going Medieval a inventé la poutre. Pas la poudre hein, la poutre. Pour construire des maisons avec des étages, ce que RimWorld ne sait pas faire.

Et du coup, on atteint cet espèce de graal de la simulation qui consisterait en

la triforce de la simulation de colonie, des couches z multiples et d'une interface facilement compréhensible

Après, le jeu doit énormément à RimWorld, ne serait-ce que dans les mécaniques misent en place très vite, car RimWorld les a inventées au fil des années... il n'y a eu qu'à recopier ce qui marchait.

L'autre revers, c'est que le jeu -encore à ses débuts- est trop... facile :

Il en résulte un peu de dissonance ludonarrative, avec le ton du jeu "survivre contre vents et marées" déprécié par la promenade de santé de la survie réelle. Je n'ai pas perdu un seul villageois en un week-end de jeu, et après avoir passé des heures à construire des châteaux imprenables, je me suis senti quelque peu déçu qu'ils n'aient jamais été attaqués par autre chose que quelques [oaves] armés de gourdins.

Les colons n'ont pas de personnalité propre, et pour tout dire, ça manque d’événements ! Bref, comme l'auteur le souligne, c'est maintenant que l'avenir du jeu va se décider, selon ce qui sera ajouté ou pas.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)