Le ministre de l’Education Gabriel Attal a annoncé jeudi 19 octobre au soir «travailler à des mesures» qui permettent de «sortir» les élèves radicalisés des établissements scolaires, une semaine après l’attentat qui a coûté la vie à un enseignant à Arras. Invité de l’émission L’Evénement, sur France 2, Gabriel Attal a précisé qu’il allait «travailler avec [s] on collègue de l’Intérieur et [s] on collègue de la Justice» sur ce sujet. Quand les personnels de l’Education «signalent des élèves qui constituent selon eux, potentiellement une menace […] en raison de propos qu’ils ont tenus ou d’actes qu’ils ont commis, le principe de protection que je veux appliquer à l’ensemble de nos élèves et de nos personnels fait qu’on doit trouver une autre solution que de les scolariser», a-t-il justifié.

[...]

«On est en train d’évaluer» le nombre de mineurs potentiellement radicalisés, a assuré Gabriel Attal, évaluant ce nombre à «plusieurs dizaines probablement». Un peu plus tôt dans la soirée, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué sur BFMTV «plus de 1 000 mineurs avec des fiches actives pour islamisme». «Il y a autour d’un millier de mineurs qui sont suivis» mais certains le sont car un membre de leur famille est particulièrement surveillé, a précisé Attal.

On est pas bien là, à la fraîche, en train de discuter tranquillement de comment on va sortir du système scolaire certains élèves en raison de la "menace" qu'ils constitueraient ? Menace basée sur des critères hyper-précis j'imagine, comme la religion des parents, l'origine ethnique, la couleur de peau, le milieu social, la présence de salafistes dans la ville où ils vivent, et est-ce qu'un membre de leur famille est fiché S, etc.

Et on en fera quoi ? Bah je sais pas. On va les enfermer tous ensemble dans des bagn... des maisons de redress... des structures spécialisés, voilà, bien dit Gaby. Et puis ?

Comment ça et puis ? Prière d'insérer ici un mème rigolo avec Padmée et Anakin.

Vous connaissez la chanson, on, va juste changer les paroles :

Quand ils sont venus chercher les enfants d'islamistes, j'ai rien dit, je ne suis pas islamiste.

Quand ils ont enfermé les islamistes désignés, j'ai rien dit, je ne suis pas musulman...

Quand ils ont...