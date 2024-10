Je me suis remis à The Planet Crafter cette semaine (je pense que c'est parce que j'ai vu l'annonce du futur DLC) 1 an 1/2 après l'avoir mis de côté (le jeu était encore en accès anticipé, j'avais été au bout de ce que l'on pouvait faire, j'avais tout exploré, 100% des succès Steam).

J'avais bien vu passer les infos de mises à jour au fil des mois, mais il y a un écart entre ce qui est annoncé et ce que l'on expérimente soi-même.

Ils ont rajouté 1 tonne de contenu, c'est dingue :

la map a de nouveaux coins secrets, à débloquer en recherchant les explosifs ;

je ne parle même pas des nouveaux coffres, des nouvelles zones avec de nouveaux biomes, etc.

En ce qui concerne les technologies, je m'étais arrêté à l'apparition des insectes : quelques semaines plus tard sont apparues les grenouilles, puis les mammifères... et tout un tas de trucs que je n'ai pas encore fini de découvrir.

on peut faire du "commerce" avec d'autres planètes en envoyant des fusées automatiques

on peut développer un véhicule !

il y a un mode coop

Et d'autres choses que j'oublie / que je n'ai pas découvertes.

C'est bien simple, je redécouvre et le monde et le jeu. Qui est sorti en V1 le 10 avril, je l'avais déjà évoqué, et qui a récolté un 9/10 sur Canard PC, je le rappelle.

C'est simple, le DLC en approche est de ceux qui nécessitent en ce qui me concerne un achat immédiat. Pas impulsif ! Immédiat : calme, raisonné, absolument en accord avec mes idéaux de vie (si, si).

Ce jeu, c'est exactement ce que je disais hier en réponse au shaare de SebSauvage sur l'Unreal Engine : il n'est pas "beau" au sens canonique du terme (il n'est pas laid non plus notez), mais il n'a aucune prétention au photo-réalisme, ni au réalisme tout court. Des brouettes de bugs ont été corrigées, mais il m'arrive encore de passer à travers une texture, notamment celles des montagnes. Mais ON S'EN FOUT. Comme le disait l'article de Canard PC qui m'a fait tester la démo puis acheter le jeu, quelle émotion lorsqu'on est parvenu à faire pousser son premier brin d'herbe ! Et là, je me promène dans ma mini-forêt tropicale pleine de papillons multicolores, vous imaginez ! Et le gameplay est simple et satisfaisant : (je m'auto-cite) "récolter des ressources, fabriquer des trucs permettant de récolter d’autres ressources et de s’aventurer plus loin, récolter d’autres ressources, fabriquer d’autres trucs..." Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est fondamental. Dans les premières heures de jeu, la grotte pas loin de votre point de spawn vous apparait comme une expédition hyper-dangereuse (il faut gérer la faim, la soif, et l'oxygène). Et à force de progression technologique, le monde s'ouvre. La grotte des débuts est maintenant devenue le premier point de repère sur votre itinéraire de découverte, un jour que vous décidez de partir à la recherche de ressources rares.

Et tout ce bonheur, ces heures d'exploration et de découvertes, de sentiment d'accomplissement, ça coûte moins de 30 €. Et encore moins pendant les soldes.