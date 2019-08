Je partage ceci car je trouve cette conversation "exemplaire" :

Pour ceux qui nous disent d'user de politesse quand on se fait "gentiment" aborder en DM, voilà ce qu'il se passe.

Il me semble que mon refus lui a été signifié clairement et sans ambiguïté.

Mais visiblement, pour certains, dire "non" même une dizaine de fois ne suffit pas.