Accueil > Edito > PUTAIN, 20 ANS !

20 ans ! 20 ans que je publie des choses plus ou moins intéressantes, plus ou moins longues, plus ou moins bien écrites, inspirées ou nécessaires, sur un blog. Je dis bien un blog et non ce blog car il a connu différents avatars et plusieurs époques, des périodes fastes et de longues absences mais n’importe comment qu’on tourne la chose, je n’ai bon an mal an pas trop arrêté depuis le 5 mars 2006, date officielle de mon premier article.

Je ne suis pas devenu un blogueur connu, je n’influence pas grand monde, mais il n’est arrivé de prendre du plaisir en écrivant mes articles et avec le recul, c’est peut-être de ça l’essentiel de l’affaire. En 20 ans, je suis en revanche devenu un mari et un père, et c’est ça qui constitue la partie la plus importante de ma vie.

J’ai 45 ans et 6 mois, je sors donc tout juste de l’adolescence et ai de bonnes raisons d’espérer pouvoir vous donner rendez-vous le 5 mars 2046 pour une nouvelle tranche de 20 ans de blog !